طقس “الجمعة” شتوي معتدل علي معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس شتوي معتدل الحرارة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح شرقية بالنسبة للبحر المتوسط وشمالية شرقية بالنسبة للبحر الأحمر.