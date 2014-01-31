أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طقس “الجمعة” شتوي معتدل علي معظم الأنحاء

Google+ Print
طقس “الجمعة” شتوي معتدل علي معظم الأنحاء طقس “الجمعة” شتوي معتدل علي معظم الأنحاء

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس شتوي معتدل الحرارة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح شرقية بالنسبة للبحر المتوسط وشمالية شرقية بالنسبة للبحر الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا