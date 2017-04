أغنية Alone Yet Not Alone تسحب من ترشيحات الأوسكار

في سابقة لم تعرفها هوليوود من قبل، تم سحب ترشيح أغنية Alone Yet Not Alone التي كانت مرشحة لجائزة أوسكار أفضل أغنية والمأخوذة من فيلم يحمل نفس العنوان لكنه غير معروف. وفي التفاصيل التي أوردها الناطق بلسان الأكاديمية، كان المؤلف الموسيقي Bruce Broughton قد قام بالضغط على مجموعة يترأسها من أعضاء الأكاديمية لاختيار هذه الأغنية. وقد شكّ به القيّمون على الأكاديمية بعد أن صرّح Broughton لدى صدور ترشيحات الأوسكار، بأنه بعث برسالة الى الأعضاء يحثّهم على سماع أغنية Alone Yet Not Alone التي كانت ضمن أغاني الـ CD الذي أرسلته الأكاديمية الى جميع الأعضاء لاختيار خمس أغاني منه لتتنافس على جائزة أوسكار أفضل أغنية.

وبعد 13 يوماً على صدور ترشيحات الأوسكار إعتبرت الأكاديمية أن رسالة Broughton لم تكن بريئة فتمّ سحب ترشيح أغنية Alone Yet Not Alone ولم يتم اختيار أغنية خامسة بديلة وبذلك يبقى الصراع على جائزة أفضل أغنية بين أربع أغاني هي: Happy من فيلم Despicable Me 2 و

Let It Go من فيلم Frozen و The Moon Song من فيلم Her و Ordinary Love من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom.

Bruce Broughton الذي سبق وترشح عام 1986 لجائزة أوسكار أفضل موسيقى عن فيلم Silverado، صرّح بعد إجراءات الأكاديمية قائلاً: "أنا مصدوم ... أطلب من الناس البحث عن الأغنية وسماعها وإعادة النظر في الموضوع".