نجوم الخليج يدعمون حملة "لا للسمنة"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والمجتمع الخليجي في حملة "سيِّدتي" بعنوان "لا للسمنة"، مقتنعين بأهمية الحرب على زيادة الوزن، وعدم الوقوع في مشكلة زيادة الوزن وما يصاحبها من أمراض ومشاكل عديدة.

نجوم المملكة عبروا بكلمات بسيطة من خلال السطور التالية عن دعمهم لحملة "سيِّدتي" لمحاربة السمنة...

تتضمن قائمة نجوم الخليج المشاركين في حملة "لا للسمنة" كل من: بطل الراليات يزيد الراجحي، الإعلامي بتال القوس، الممثلة أمل العوضي، الممثل فايز المالكي، الممثلة ريم عبدالله، المخرج أوس الشرقي، الممثلة مريم حسين، المذيع والإعلامي محمد الشهري، الممثلة مروة محمد، الفنانة والإعلامية حليمة بولند، الكاتب عبدالله بن بخيت، الممثلة أميرة محمد، الإعلامية بروين حبيب، الملحن ناصر الصالح، المطرب جابر الكاسر، اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي علي كميخ، المذيع والإعلامي حامد الغامدي، المخرج عبدالخالق الغانم، الممثل عبدالمحسن النمر، الشاعر صالح الشادي، الممثل إبراهيم الزدجالي، الممثلة أفنان فؤاد، المخرج ممدوح سالم، رئيس التحرير المساعد لصحيفة "الحياة" الكاتب جميل الذيابي، الممثلة أغادير السعيد، المطرب عبدالعزيز عبدالرحمن، اللاعب الدولي السابق سعيد العويران، المطرب نايف البدر، الممثلة أمل حسين، الممثل عبدالله العامر، الممثل سعيد قريش، الممثل أسعد الزهراني، الممثل طلال السدر، الممثل مشعل المطيري، الممثل بدر اللحيد، الممثل أحمد العليان.

أوضحت الممثلة أمل العوضي أن فكرة الحملة جذبتها للمشاركة في التوعية بمخاطر السمنة، وخاصة أنها مع مجلة "سيِّدتي" التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وثقة القراء حسب تعبيرها.

وقال بطل الراليات يزيد الراجحي: "أتشرفبالمشاركة في حملة "سيِّدتي" لمواجهة زيادة الوزن، لاسيما وأنني رياضي، وأعلم جيداً قيمة المحافظة على الوزن لممارسة الرياضة، بل والمحافظة على الصحة والحياة السعيدة بشكل عام".

وعبر المخرج أوس الشرقي عن سعادته بالمشاركة في دعم حملة "سيِّدتي" ضد السمنة، مشدداً على أهمية الحملة ودورها في إعلان الحرب على زيادة الوزن.

واعتبرت الفنانة والإعلامية حليمة بولند أن مشاركة المشاهير في دعم الحملات الإنسانية والاجتماعية والتوعوية واجب عليهم، مثمنة دور "سيِّدتي" في خدمة المجتمع والتواصل مع قرائها.

وأكد نجم الكوميديا الفنان الإنسان فايز المالكي دعمه الكامل لحملة "لا للسمنة"، وأعرب عن أمله بالمشاركة الواسعة في تلك الحملة الهامة من "سيِّدتي"، مشيراً إلى أن مثل تلك الحملات تسهم في التوعية والحفاظ على الصحة.

ورحب الممثل إبراهيم الزدجالي بالمشاركة في الحملة، وقال: "طبعاً أحارب السمنة، وأدعم حملة "سيِّدتي" الطيبة لدعوة الناس لتقليل الوزن ومتابعة الغذاء الصحي والرياضة".

وعبرت الممثلة ريم عبدالله عن سعادتها بالمشاركة في حملة "لا للسمنة"، مقدمة الشكر لـ"سيِّدتي" على تبينها هذه الحملة للتوعية بمخاطر زيادة الوزن.

وقال نجم الكوميديا فهد الحيان: "أدعو الجميع للمشاركة في حملة "لا للسمنة"، فلعل تلك الحملة الطيبة من "سيِّدتي" تسهم في إنقاص وزن الكثير من الشاب والفتيات الذين يعانون من زيادة الوزن، وتأثيراتها السلبية على الإنسان من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية وحتى العملية".

وأكد الممثل سعيد قريش أن ما دفعه للمشاركة في حملة "لا للسمنة" الخطورة التي تترتب على زيادة الوزن من أمراض، متمنياً نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

وأشار رئيس التحرير المساعد لصحيفة "الحياة"الكاتب جميل الذيابي إلى أن زيادة الوزن أصبحت المدخل الرئيسي للعديد من الأمراض في وقتنا الحالي، موجهاً الدعوة للجميع لإعطاء موضوع السمنة الأهمية التي يستحقها.

فيما قال الممثل عبدالمحسن النمر: "أشارك في دعم الحملة بعنف، فأنا من المهتمين كثيراً بالمحافظة على الوزن المثالي، وبالتالي الصحة العامة للبشر".

وبينت الممثلة مروة محمد أنها وبمجرد عرض الأمر عليها أكدت موافقتها على الفور، موضحة أن السمنة تحولت إلى مرض يصيب كل من يترك لنفسه العنان في الأكل دون تنظيم، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوزن تجنباً للأمراض التي ترافق السمنة.

وقال الإعلامي بتال القوس: "أنا سعيد بالمشاركة في حملة "سيِّدتي"، فأنا عدو السمنة الأول، وأدعو الجميع للمشاركة وتقليل أوزانهم بما يفيدهم في الكثير من النواحي الصحية والاجتماعية".

وأوضح الممثل الشاب طلال السدر أنه يتشرف بالمشاركة في الحملة، مبيناً أن "سيِّدتي" سباقة في رعاية مثل تلك الحملات التوعوية.

وأشار المطرب والمذيع الشاب عبدالعزيز عبدالرحمن إلى أنه يشارك في محاربة السمنة بقوة، موضحاً أن زيادة الوزن هي الخطر الأكبر على الصحة هذه الأيام التي أصبح فيها الإقبال كبيراً على الوجبات السريعة غير الصحية.

أما اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي علي كميخ فاعتبر أن موضوع السمنة أمر هام جداً حالياً، مبيناً أن مشاكل السمنة وزيادة الوزن تلقي بظلالها السيئة على صحة الإنسان، وتراكم على كاهله المتاعب والأمراض، ومنها: السكر، والضغط، وغيرها.

ولفت اللاعب الدولي السابق سعيد العويران إلى أن هناك بعض التأثيرات الاجتماعية على حياة مرضى السمنة تتطلب الإسراع في عمل برامج للتخسيس وممارسة الرياضة.

وأكدت الممثلة مريم حسين حرصها على المشاركة في دعم حملة "سيِّدتي"، مبينة أن الحفاظ على الصحة السليمة يتطلب المحافظة على الوزن المثالي، وعدم ترك الأمور للوصول للسمنة وما يترتب عليها من أمراض.

وأوضحت الإعلامية بروين حبيب أن دعمها لحملة "لا للسمنة" ينبع من وعيها بالخطر الذي يشكله زيادة الوزن على حياة بعض الناس على المستوى الشخصيأو حتى في حياتهم العملية.

فيما رحب الشاعر صالح الشادي بالمشاركة في حملة "لا للسمنة"، مشدداً على أهمية محاربة السمنة في عصر الأكلات السريعة.

وأشاد الملحن ناصر الصالح بدور "سيِّدتي" في إطلاق هذه الحملة التوعوية الصحية الهامة، معتبراً أن تقليل الوزن هو بالأساس وقاية من الأمراض.

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