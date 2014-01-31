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الكورة مش مع عفيفي - بين شروق ميدو وغروب شيكابالا

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الكورة مش مع عفيفي - بين شروق ميدو وغروب شيكابالا الكورة مش مع عفيفي - بين شروق ميدو وغروب شيكابالا

"خطط ميدو مغامرة.. لكنها ضرورية".. هكذا يؤمن أحمد عفيفي في حلقته الجديدة التي يتناول فيها تحليل فوز الفريق الأبيض بأول مباراة مع أحمد حسام على حساب المنيا.

هنا " بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك، وباسلوب ساخر يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

شاهد الحلقة:

أو شاهد الحلقة بالضغط هنا..

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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