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وصول فريق من الأدلة الجنائية إلى مقر انفجار محطة بلوف بالإسماعيلية

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وصول فريق من الأدلة الجنائية إلى مقر انفجار محطة بلوف بالإسماعيلية وصول فريق من الأدلة الجنائية إلى مقر انفجار محطة بلوف بالإسماعيلية

وصل، منذ قليل، فرق من خبراء الأدلة الجنائية وعلى رأسهم اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائى، لرفع الآثار الموجودة على غرفة "بلوف القنطرة غرب" التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو.

وكان مصدر مسئول بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، قد قال إن سبب دوى الانفجار الذى حدث منذ قليل يرجع إلى انفجار فى أحد المحابس الخاصة بمحطة بلوف القنطرة غرب بمنطقة الحرش التابعة لمركز القنطرة غرب.

وأضاف المصدر أن هذا الخط قادم من بورسعيد متجهًا إلى السويس، مؤكدًا أنه تم غلق المحطة الموجودة ببورسعيد المغذية للخارج، ويبعد خط الغاز عن تلك المحطة بـ25 ك، وكذلك غلق المحطة التالية والموجودة بالإسماعيلية، للسيطرة على الموقف وفحص الخط فنيًا.

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