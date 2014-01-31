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أستاذ آثار: المواقع الأثرية يتم نهبها بمعدل 100 قطعة يومياً

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أستاذ آثار: المواقع الأثرية يتم نهبها بمعدل 100 قطعة يومياً أستاذ آثار: المواقع الأثرية يتم نهبها بمعدل 100 قطعة يومياً

قالت مونيكا حنا، أستاذ علم الآثار المصرية بجامعة برلين، تعقيباً على العثور على 2500 قطعة أثرية فى منزل فلاح بأبو النمرس، إن ذلك مصيبة، مضيفة أنه يتم تهريبها خارج .

وأضافت مونيكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "Cbc"، أن المواقع الأثرية فى مصر يتم نهبها يومياً، مشيرة إلى أننا فى حرب ضد التراب المصرى.

وأشارت أستاذ الآثار، إلى أنه يتم سرقة حوالى من 100 : 200 قطعة يومياً، لافتة إلى أنه لا بد من مراقبة قوية على الآثار، وتساءلت: "كيف يكون لدينا 12 ألف فرد أمن ولا يستطيعون حماية الآثار؟".

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مصر 365

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