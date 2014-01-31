أمانة الحدود الشمالية تبدأ إزالة أحواش الغاز القديمة بعرعر

عرعر - جاسر الصقري

بدأت صباح أمس أمانة الحدود الشمالية مدعومة بفرق من الجهات الأمنية في إزالة وهدم أحواش محال الغاز القديمة التي تتجاوز مساحتها أكثر من سبعة آلاف متر في شرق عرعر. وأوضح المهندس خميس دلاش الحازمي مساعد أمين أمانة الحدود الشمالية، أن ما تمت إزالته وهدمه هي مواقع غاز مستثمرة من قبل مواطنين وتجار من قسم الاستثمار في أمانة الحدود الشمالية منذ عام 1408.. وقررت أمانة الشمالية إزالتها بعد انتهاء عقود مستثمريها العام الهجري الماضي. وقال: "بلغ العدد تسعة أحواش، ونسعى في تطوير الموقع بالكامل لتكون واجهة ترفيهية للأهالي، خصوصا بعد أن تحولت إلى أحواش أغنام واستراحات وسكن للعمالة". وشهد الموقع حضور عدد من مستثمرين الأحواش، مبدين تذمرهم من الإزالة والهدم، مشيرين إلى أنهم سيعقدون لقاء ويتقدمون بشكوى للأمين حيال ما تعرضوا له من أضرار.