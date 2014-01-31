المرور يتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة برسائل هاتفية

أطلقت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية خدمة تقنية للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والرد على استفساراتهم من خلال رسائل نصية على هواتفهم المتحركة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار خطط وتوجهات وزارة الداخلية بتوجيهات سمو وزير الداخلية للاستفادة من التقنية وتوظيفها لخدمة المستفيدين من كافة الأجهزة التابعة لها، مشيراً في الوقت نفسه الى حرص الإدارة العامة للمرور على الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة في خدمات المرور الإدارية والميدانية.

وأشار اللواء المقبل إلى أنه تم تأهيل عدد من منسوبي إدارات المرور في المملكة للتعامل مع الخدمة الجديدة والتي تغطي ١٥ منطقة (( منطقة الرياض - منطقة الباحة - منطقة تبوك - منطقة مكة المكرمة - محافظة جدة - منطقة القصيم - منطقة نجران - منطقة جازان - منطقة حائل - منطقة الشرقية - منطقة الحدود الشمالية - منطقة عسير - منطقة الطائف - منطقة الجوف - منطقة المدينة المنورة ))

والتأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لتلك الفئة الغالية على المجتمع والتي يبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة حوالي ١٤٨٠٠شخص. وبين مدير عام المرور أن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تتمثل في إيجاد شراكة مجتمعية بين جهاز المرور وشركة الاتصالات السعودية لتوفير خدمة إرسال رسائل نصية من قبل المستفيدين على الرقم (993) بدون رسوم وعن الية العمل بهذه الخدمة اوضح بانه يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على "اسم المنطقة ثم فراغ ثم الخدمة المطلوب تقديمها"

مثال :

((الرياض احتاج مساعدة لدي حادث مروري بطريق الملك فهد))

وبعد ذلك يقوم موظف المرور بقراءة الرسالة والذي بدوره يتواصل مباشرة برسالة تحاور نصية مع المرسل ومعرفة كافة تفاصيل ومضمون الرسالة حتى يتم تقديم الخدمة المطلوبة للمستفيد بما يحقق الهدف من تقديم الخدمة. وتم ارسال اشعار لجميع الافراد المشمولين بهذه الخدمة وطريق استخدامها. تجدر الإشارة إلى أن جهاز المرور في المملكة يعتبر من الأجهزة الخدمية التي أنجزت نسبة عالية في توظيف التقنية في خدماتها المختلفة وأسهمت في توفير عدد من الخدمات بشكل الكتروني في إطار خطة متكاملة لميكنة خدمات جهاز المرور.