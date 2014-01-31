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«سياحة نجران»: آثار المنطقة تحظى بحراسة أمنية.. ولا صحة لسرقة «قطع الأخدود»

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«سياحة نجران»: آثار المنطقة تحظى بحراسة أمنية.. ولا صحة لسرقة «قطع الأخدود» «سياحة نجران»: آثار المنطقة تحظى بحراسة أمنية.. ولا صحة لسرقة «قطع الأخدود»

    نفى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، ما ذكر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية في شأن سرقة قطع أثرية من الأخدود وعرضها للبيع، مؤكداً في الوقت ذاته أن آثار نجران تحظى بحراسة أمنية مطمئنة من الجهات المعنية ذات العلاقة.

وأوضح آل مريح أن لدى أهالي منطقة نجران وعياً تاماً بأهمية الحفاظ على هذه الآثار، لما لها من قيمة أثرية وتاريخية لدى الجميع، مضيفاً أن إدارته تحتفظ بحق المطالبة بمحاسبة من ينشر مثل هذه الشائعات المغلوطة، ومطالباً وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في ما تكتب والرجوع للجهات المعنية لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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