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والد الشهيد طيار أحمد نبيل: ابنى كان يتمنى الشهادة وكان بارًا بوالدته

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والد الشهيد طيار أحمد نبيل: ابنى كان يتمنى الشهادة وكان بارًا بوالدته والد الشهيد طيار أحمد نبيل: ابنى كان يتمنى الشهادة وكان بارًا بوالدته

قال والد الشهيد المقدم طيار أحمد نبيل باكياً: "ابنى كان بارًا جداً بى وبوالدته وكان يتمنى الشهادة، واتصل بى وبوالدته قبل استشهاده، وكأنه كان يشعر أنها اللحظات الأخيرة".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أكثر ما يؤلمه هو استشهاد ابنه على يد إرهابى يدعى الإسلام، مؤكداً أن الشهيد ضحى بحياته من أجل الأهالى الذين يسكنون بالمنطقة التى وقعت فيها طائرته".

وتقدم والد الشهيد بالشكر للمشير عبدالفتاح السيسى وأبناء القوات المسلحة على حرصهم على تطهير سيناء من البؤر الإجرامية، والأخذ بثأر ابنه، واتهم جماعة "أنصار بيت المقدس" التابعة للإخوان باستهداف نجله.

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