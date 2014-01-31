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رئيس جامعة حلوان: كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتأمين الجامعات

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رئيس جامعة حلوان: كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتأمين الجامعات رئيس جامعة حلوان: كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتأمين الجامعات

أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان ورئيس لجنة الأمن بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع اللجنة، أمس الخميس، ناقش العديد من القضايا المهمة والخاصة بتأمين الجامعات، خلال الفترة القادمة، خشية ظهور أعمال عنف، مثل التى حدثت فى الفصل الدراسى الأول.

وأوضح أن اللجنة، ناقشت وضع كاميرات بالحرم الرئيسى فى الجامعات، وذلك من خلال طرح مناقصة من جانب الوزارة، لطلب دعم من الجهات الفنية المتخصصة، لوضع المواصفات حول آلية وضع كاميرات مراقبة بكافة الجامعات.

وأوضح صقر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة توفير بوابات إلكترونية على كافة أبواب الكليات، وعدم السماح لغير حاملى الكروت الشخصية بالدخول، موضحا أن الخطة الإستراتيجية التى تضعها لجنة الأمن الآن، تنظر للمستقبل لتأمين الجامعات وليس كرد فعل فقط.

واستمع مندوب وزارة الداخلية، إلى آراء أعضاء اللجنة حول ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المقترح بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالى، حول تأمين الجامعات من الخارج لمساعدة أفراد الأمن الإدارى من خارج أسوار الجامعة.

وأضاف صقر: ضرورة زيادة الدعم المادى للجامعات هى لتدعيم أفراد الأمن الإدارى، نظرا لضعف الميزانية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن قضية الاستعانة بشركات حراسة خاصة بالجامعات، سوف تترك لكل جامعة حسب ظروفها، كما ستعرض كل تلك الاقتراحات يوم الأحد المقبل، على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأحد المقبل.

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مصر 365