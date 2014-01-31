الأميرة هيا: الرعاية الصحية يجب أن تستجيب لحاجة المجتمع

افتتحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية امس أعمال مؤتمر «رواد الرعاية الصحية» إحدى الفعاليات الأساسية للدورة التاسعة والثلاثين لـ»معرض الصحة العربي» التي أقيمت تحت شعار «التخصص في السباق نحو التميز» وركزت على مناقشة أفضل السبل الممكنة لمشاركة الخبرات وتبادل أرقى الممارسات بين أخصائيي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وأكدت سمو الأميرة هيا بنت الحسين خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أهمية تركيز الدول على الجهود المحلية قبل التطلع إلى الخارج وذلك بهدف التوصل إلى أفضل الصيغ الممكنة لتعظيم الفائدة المرجوة من الموارد والخبرات والتجارب المتاحة داخليا لتحقيق مستوى التميز المنشود في هذا القطاع الحيوي وتعزيز نتائج التعاون الخارجي حال تفعيله.

وقالت «لا بد من أن نكون صادقين مع أنفسنا حيث إن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بشكل منفرد ولكن يجب وضع الجهود المحلية في سياقها الصحيح لتعظيم النتائج المرجوة منها قبل أن نبدأ التطلع إلى الخارج فالتعاون عبر الحدود يوجب على الجميع أن يكون على قدر كامل من الجاهزية داخليا واكتشاف الطاقات الكامنة كأساس لنجاح التعاون عبر الحدود».

مواكبة الاحتياجات

وأضافت سموها «ان الرسالة التي أود أن أوجهها إليكم مفادها أن أنظمة الرعاية الصحية لا بد من أن تستجيب لتنامي حاجة المجتمع إلى المزيد من المراكز الطبية المتخصصة بما يمكننا جميعا من مواكبة احتياجات السكان سواء الحالية منها أو المستقبلية فمن الضروري أن يستند أسلوب تصميم وتشييد هذه المراكز إلى تقييم كلي ودقيق ونظرة كلية شاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية المحتملة».

وأشارت سمو الأميرة هيا بنت الحسين إلى أهمية تأصيل مبدأ الشراكة وقالت «من الأهمية بمكان أن نسعى لإقامة شراكات ناجحة مع الشركاء المحليين والدوليين ممن كان لهم سابق خبرة وتجربة في بناء تلك المراكز بما يؤكد القدرة على تفادي أية هفوات والخروج بها في أفضل صورة ممكنة وفضلا عن ذلك كله لا بد من ألا ننزع إلى التنافس فيما بيننا حيث إنه لن يؤدي إلا إلى تبديد الجهود وتشتيتها وهدر الخبرات وتضييع فرص التحسين والتجويد في مستوى الرعاية الصحية».

حضر الافتتاح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وعيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي والدكتورة مها بركات مدير عام دائرة الصحة - أبوظبي ورجاء القرق نائب رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الطبية وعضو مجلس الإدارة فيها وحشد من الأطباء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم.

جولة

إلى ذلك قامت سمو الأميرة هيا بنت الحسين بجولة تفقدت خلالها أروقة «معرض الصحة العربي» المقام في قاعات مركز دبي التجاري العالمي زارت خلالها سموها أجنحة هيئة الصحة في أبوظبي «صحة» ومدينة دبي الطبية وهيئة الصحة بدبي وشركة «سيمنس» وغيرها من الأجنحة المشاركة حيث رافق سموها خلال الجولة كل من معالي عبد الرحمن محمد العويس وعيسى الميدور ورجاء القرق ومها بركات والدكتور سنجاي غوبته كبير مراسلي شبكة سي إن إن الإخبارية العالمية للشؤون الطبية ضيف شرف المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات.

ويعتبر الدكتور سانجاي غوبته من أهم الشخصيات المشاركة في مؤتمر «رواد الرعاية الصحية» حيث تم اختياره ضيف شرف للمؤتمر نظرا لما أسهم به من تسليط الضوء على فكرة أنه في سبيل خفض معدلات انتشار الأمراض والتقليل من عدد المرضى لا بد أولامن أن نبدأ باهتمام الناس بالحفاظ على صحتهم ومحاولة الحصول على نوعية حياة أفضل بدلا من مجرد التركيز على سبل الوقاية من الأمراض.