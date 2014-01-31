عبدالله عمران رمز وطني من جيل المؤسـسين .. في ذمة الله

غيّب الموت أمس الوجه الاعلامي العربي الاماراتي البارز الدكتور عبدالله عمران تريم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر.

وتقلد الدكتور عبدالله عمران منصب وزير مرتين، وزير العدل ووزير التربية والتعليم وكان مستشارا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

ويعتبر الدكتور عبدالله عمران تريم رمزاً وطنياً وعروبياً، ورائداً من رواد الفكر والثقافة والإعلام، وقطباً من أقطاب الفكر والتنوير في الخليج والوطن العربي، لما قدمه من إسهامات واضحة في مختلف القضايا الوطنية والعربية طيلة حياته.

وأسس مع شقيقه المرحوم تريم عمران تريم، صحيفة «الخليج»، التي صدرت لأول مرة عام 1970 وكانت حينذاك تطبع في دولة الكويت، بالإضافة الى مجلة «الشروق» التي سبقت في الصدور «الخليج» بعدة اشهر، ومنذ معاودة اصدار «الخليج» أصبحت المؤسسة الصحافية اكبر مؤسسة خاصة بدولة الامارات، حيث تصدر عنها، بالإضافة إلى «الخليج» ومجلة «الشروق» السياسية الجامعة، مجلة نسائية هي «كل الأسرة»، ومجلة «الاقتصادي» الشهرية، وصحيفة «جلف توداي» اليومية باللغة الانجليزية ومجلة "الاطفال الاذكياء".

دبي __ البيان

حصل الدكتور عبدالله عمران تريم رئيس مجلس ادارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر على شخصية العام الإعلامية في الدورة التاسعة لجائزة الصحافة العربية، تقديراً له على عطاءاته وخدمته للصحافة الإماراتية خاصة والصحافة العربية عموماً، ووصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأنه رائد وعلم من أعلام الإعلام الوطني والقومي.

ومنذ قيام دولة الامارات تولى الدكتور عبدالله عمران مسؤولية وزارة التربية والتعليم وبعدها وزارة العدل، كما أنه نشط في مجال العمل الفكري حيث كان عضوا في كثير من مجالس إدارات مراكز الدراسات والمنظمات الدولية.

وأصدر الدكتور عبدالله عمران تريم مع شقيقه المرحوم تريم عمران مجلة الشروق وبعد ذلك بأشهر قاما بإصدار جريدة "الخليج" في عام 1970، في ظل تحديات داخلية وخارجية كبيرة كانت تواجه دولة الامارات، حيث اعتبر الاخوان إصدار الجريدة واجباً وطنياً لخدمة الناس وتوعيتهم، وتبني طموحاتهم وآمالهم، وعلى الرغم من التحديات اللوجستية والسياسية التي واجهت إصدار الجريدة إلا أن الإحساس بالواجب الوطني مكنهما من تجاوز كل العقبات، وحينما قام الاتحاد، حرصت جريدة الخليج على المشاركة في تعزيز بناء الدولة في مختلف المجالات وتحولت "الخليج" بعد ذلك إلى مؤسسة إعلامية كبيرة تحتضن ست مطبوعات، يوميتان هما "الخليج" و"الجلف تودي"، وأسبوعيتان هما "كل الأسرة" و"الشروق"، وشهريتان هما "الاقتصادي" و"الأذكياء"، وأصبحت الدار متكاملة في أنشطتها، فإلى جانب مطبوعاتها فهي تمتلك مطبعة متكاملة، وإدارة للتوزيع وأخرى للإعلان، بالإضافة إلى الإدارة العامة، كما تم إنشاء مركز الخليج للدراسات من أجل خدمة المطبوعات بالأبحاث العميقة والدراسات الموثقة وإقامة الندوات التي تهتم بالمشكلات المتنوعة للجمهور، وطباعة الكتب والاشتراك في معارضها المتنوعة، كما يقيم المركز مؤتمراً سنوياً يشارك فيه نخبة من المفكرين العرب لمناقشة المواضيع المتصلة بالقضايا العربية الجوهرية.

سيرة ذاتية:

الدكتور عبدالله عمران تريم من مواليد 1948 متزوج وله ولدان وبنتان.

التعليم

الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الشارقة والكويت.

ليسانس من كلية الآداب في جامعة القاهرة، 1966.

الدكتوراه من جامعة اكستر بالمملكة المتحدة، 1986.

الخبرة العملية

مدرس في ثانوية العروبة لمدة سنتين.

مدير معارف الشارقة خلال الفترة 1968-1971.

عضو في فريق المفاوضات لإقامة دولة الاتحاد.

وزير العدل في أول حكومة اتحادية خلال الفترة 1971-1972.

وزير التربية والتعليم في أول حكومة اتحادية خلال الفترة 1972-1979

وزير العدل خلال الفترة 1990- 1997.

في المجال الإعلامي

المشاركة مع شقيقه المرحوم تريم عمران في تأسيس جريدة الخليج 1970.

تم استئناف إصدارها في عام 1980 حيث تطورت بعد ذلك إلى مؤسسة دار الخليج حيث يصدر عنها ست مطبوعات يومية وأسبوعية وشهرية.

تولى قيادة المؤسسة مع المرحوم تريم وعمل على تطوير أنشطتها المختلفة.

يترأس مجلس إدارة مركز الخليج للدراسات الذي يصدر تقارير سنوية وكتبا متنوعة تبحث في القضايا العربية عامة والخليجية خاصة. ومن ضمن أنشطة المركز إقامة الندوات والمحاضرات وكذلك المؤتمر السنوي الذي يستضيف أهل الخبرة والفكر للتداول في القضايا العربية والخليجية والمحلية.

يترأس مجلس إدارة مؤسسة تريم عمران للأعمال الثقافية والإنسانية التي من أهم أنشطتها:

1- مركز تريم عمران للتدريب والتطوير الإعلامي الذي قام حتى الآن بتدريب المئات من الإعلاميين في مجالات متنوعة على مدى السنوات الماضية مجانا.

2- جائزة تريم عمران للصحافة التي فاز بها حتى الآن الكثير من الإعلاميين.

النشاط الفكري

له مؤلفات حول قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعليم والتنمية والكثير من المقالات الفكرية والسياسية.

المشاركة في الكثير من الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مراكز الأبحاث المتنوعة.

عضو فاعل في الكثير من مراكز الأبحاث، والدراسات، والمنتديات الفكرية والاقتصادية والسياسية.