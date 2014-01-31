بالفيديو...توجيه التربية الرياضية بالمحلة الكبرى : ميزانيتنا لا تكفى لتدريب الطلبة

نورهان فايد

في لقائنا مع موجه اول تربية رياضية بنين (محمد كمال فهمي ) لادارة غرب المحلة الكبري ومناقشته حول مشاكل التوجية الرياضي قال ان مدرسين التربية الرياضية يواجهون العديد من المشاكل ياتي علي راسها ، ضعف ميزانية التربية الرياضية وخاصة في العام الدراسي الحالي ومن المعروف ان اي نشاط رياضي يحتاج لميزانية لتوفير وسائل الانشطة الرياضية مثل : الكرات ،والشباك، والاجهزة الرياضية المختلفة ،ولذلك فان قلة الميزانية وانعدامها يؤثر تاثيرا سلبيا علي النشاط الرياضي ،واضاف ايضا ان معظم الملاعب تم الغائها او الغاء جزء كبير بها وانشاء فصول بدلا منها مما يلغي ممارسة اي نشاط رياضي بها. وفي سياق متصل وطالب "فهمي " الي مستشار التربية الرياضية لبذل المزيد من الجهد وطالبة بمراعاة مدرس التربية الرياضية لاختلافهما عن اي مدرس اخر لانه لايدرس تربية رياضية فقط بل يكون مشرفا علي طابور الصباح والتمارين الرياضية وجميع الالعاب الفردية علي حسب الملاعب المتاحة والاشراف علي الندوات والنشاط الخارجي داخل وخارج المحافظة وعلي مستوي الجمهورية .ويطالب بتمييز مدرس التربية الرياضية عن باقي المدرسين للعبئ الواقع عليهم بخلاف حصص التربية الرياضية ، اما عن مسابقة "بيبسي" وغيرها من الشركات فقد قال ( فهمي ) ان مايحدث في تلك المسابقات عملا ظاهريا فقط وليس جوهريا ولا يفيد الرياضة حيث يتم تصوير الطلاب بتشيرتات الشركة الراعية علي سبيل الدعايا لا اكثر ولا اقل ولذلك تستفيد الشركة الراعية ، وقد تحدث الي مسؤل وقال له انت ترئ ان ادابيا واحتراما الي المدرس ان تعطي له" عشرة جنيهات" لتحكيمه للمباراة فرد عليا قائلا كويس انه اخذ "عشرة جنيهات" فا هذا اسلوب "تحقير" لقيمة مدرس التربية الرياضية انما ننظر لو ان الحكم رسمي انظروا كم سيتقاضي معه وكيف يتعامل معاملة حسنة معه وبحساب ، انما مدرس التربية الرياضية بيعتبروه صفر علي الشمال فايعطي له عشرة جنيهات وهذه اهانة كبيرة لمدرس التربية الرياضية ولا يستفيد المجال الرياضي او الطلابي بشئ وطالب بوجود انشطة ومسابقات بشكل مستمر وليس نشاطا لمدة يوم واحد ، واضاف اخيرا ان كلا من "مستشار التربية الرياضية" ووزير التربية والتعليم "ان يعطوا الفرصة في مناقشة العبئ الذي يحملونه مدرسي التربية الرياضية ولا ياخذ بما يسمعه من يجلس علي مقعد عالي ويضع تعليمات وينزل منشورات فقط يجب عليهم النزول الي الطبقة الاخري " المدرس والموجه العام الذي يحتك بالمدرس يجب ان يكون شغل علي الواقع وليس علي الورق .

شبكةعيونالإخبارية

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