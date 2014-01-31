أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الولايات المتحدة تطلب إعدام منفذ تفجيرات بوسطن الإرهابية

Google+ Print
الولايات المتحدة تطلب إعدام منفذ تفجيرات بوسطن الإرهابية الولايات المتحدة تطلب إعدام منفذ تفجيرات بوسطن الإرهابية

جوهر تسارناييف المتهم الرئيسي في تفجير بوسطن

تتجه السلطة القضائية في الولايات المتحدة إلى طلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف، المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراتون بوسطن في 2013 الذي خلف 3 قتلى.

وقال وزير العدل، أريك هولدر، “بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية”.

وخلف التفجيران ثلاثة قتلى و264 جريحا، كما قتل شرطي لاحقا خلال عملية مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي أسفرت أيضا عن مقتل تيمورلنك، الشقيق الأكبر لجوهر.

وفي “إعلان نوايا لطلب العقوبة القصوى” ، أوصى ثلاثة مدعين فدراليين وزير العدل وممثلته في ماساتشوستس باتخاذ هذا القرار، معتبرين أن “عقوبة الإعدام مبررة”.

ولفت المدعون خصوصا، حسب فرانس برس إلى التآمر واستخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت فضلا عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.

يشار إلى بوسطن تقع في ولاية ماساتشوستس التي ألغت عقوبة الإعدام في 1982، لكنها تظل سارية على الصعيد الفدرالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا