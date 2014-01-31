الولايات المتحدة تطلب إعدام منفذ تفجيرات بوسطن الإرهابية

تتجه السلطة القضائية في الولايات المتحدة إلى طلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف، المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراتون بوسطن في 2013 الذي خلف 3 قتلى.

وقال وزير العدل، أريك هولدر، “بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية”.

وخلف التفجيران ثلاثة قتلى و264 جريحا، كما قتل شرطي لاحقا خلال عملية مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي أسفرت أيضا عن مقتل تيمورلنك، الشقيق الأكبر لجوهر.

وفي “إعلان نوايا لطلب العقوبة القصوى” ، أوصى ثلاثة مدعين فدراليين وزير العدل وممثلته في ماساتشوستس باتخاذ هذا القرار، معتبرين أن “عقوبة الإعدام مبررة”.

ولفت المدعون خصوصا، حسب فرانس برس إلى التآمر واستخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت فضلا عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.

يشار إلى بوسطن تقع في ولاية ماساتشوستس التي ألغت عقوبة الإعدام في 1982، لكنها تظل سارية على الصعيد الفدرالي.