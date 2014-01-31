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بالصور.. قوات الجيش تمشط محيط قسم الرمل بالإسكندرية

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بالصور.. قوات الجيش تمشط محيط قسم الرمل بالإسكندرية بالصور.. قوات الجيش تمشط محيط قسم الرمل بالإسكندرية

قامت قوات الأمن والجيش بتمشيط محيط قسم الرمل أول، عقب قيام شخص مجهول بإلقاء قنبلة بداية الصنع في محيط قسم الرمل مساء اليوم الخميش دون وقوع أية أصابات أووفيات.
> وقد انتشرت أثار انفجار القنبلة حول محيط القسم من الزجاج والمسامير، ويشهد الآن القسم تعزيزات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة.
> وكان قد انتقل اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية لﻹطمئنان على المواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة المتواجدين بمحيط موقع الانفجار.

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