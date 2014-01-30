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الزمالك يوافق على انتقال شيكابالا لسبورتنج لشبونة

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الزمالك يوافق على انتقال شيكابالا لسبورتنج لشبونة الزمالك يوافق على انتقال شيكابالا لسبورتنج لشبونة

يرحل محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد حل أزمته مع النادي الأبيض.

شيكابالا احتاج للتوصل لحل مع الزمالك بشأن مستحقاته المالية ليتمم انتقاله للدوري البرتغالي قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية في أوروبا بنهاية يناير.

وبذلك يستطيع اللاعب صاحب الـ27 عاما السير على درب المصريين الذين لعبوا في الدوري البرتغالي مثل عبد الستار صبري.

الجناح الأعسر كذلك سيلعب في النادي نفسه الذي قدم لأوروبا لويس فيجو وكريستيانو رونالدو.

وكان شيكابالا قد خاض فترة احترافية في الدوري اليوناني مع نادي باوك، ولعب في فقط بقميص الزمالك.

تعرف على تفاصيل الاتفاق المالي بين الزمالك وشيكابالا للسماح للاعب بفسخ عقده والانتقال إلى سبورتنج بالضغط على هذا الرابط..

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