الإسماعيلي يضم مهاجم وفاق سطيف الجزائري

أتم النادي الاسماعيلي تعاقده مع اللاعب الايفواري كوفي ميشاك لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وقد قام النادى الإسماعيلى بطلب البطاقة الدوليه للاعب لحجز مكان له فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد.

ويبلغ المهاجم الإيفوارى 25 عاما وسبق له اللعب في أندية وفاق سطيف الجزائري وأوليمبك خريبكة المغربي.

جاء ذلك بعد أن ساهمت المغالاه فى طلبات المهاجم ماثيو النيجيرى ووكيل أعماله فى إنهاء التفاوض معه والتعاقد مع الإيفوارى.

وكان النادى الإسماعيلى قد سبق اليوم وقام بطلب البطاقة الدوليه للاعب الغانى باشيرو عبدول الذى أتم التعاقد معه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعاره مع إمكانية التعاقد معه بعد نهاية الموسم لمدة ثلاث مواسم.