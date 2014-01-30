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ميدو: أنا مدرب الزمالك.. مش مدرب كمال درويش

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ميدو: أنا مدرب الزمالك.. مش مدرب كمال درويش ميدو: أنا مدرب الزمالك.. مش مدرب كمال درويش

لا يمانع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عودة ممدوح عباس لمقعد رئاسة النادي الأبيض.

لكن ميدو في الوقت نفسه أعرب عن أمله في استمرار مجلس كمال درويش في قيادة القلعة البيضاء.

وكانت وزارة الدولة لشؤون الرياضة بقيادة طاهر أبو زيد قد أقالت مجلس ممدوح عباس، وعينت في موقعه كمال درويش ورجاله.

وهناك قضية قد تقضي بعودة عباس لمقعد قيادة الزمالك، أو تجعل درويش مستمرا حتى الانتخابات المقبلة.

وقال ميدو للصحفيين يوم الخميس: "أنا مدرب الزمالك، ولست مدربا خاصا لدرويش".

وتابع "أتمنى بقاء مجلس درويش، ولا مانع فى التعامل مع مجلس أخر".

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فيديو اليوم السابع