أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الاستعلامات: دعم المراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم لاستحقاقات خريطة المستقبل

Google+ Print
الاستعلامات: دعم المراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم لاستحقاقات خريطة المستقبل الاستعلامات: دعم المراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم لاستحقاقات خريطة المستقبل

أعربت الهيئة العامة للاستعلامات عن ترحيبها باستمرار مشاركة المراسلين الزائرين، والمقيمين من مختلف الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية، فى تغطية باقى استحقاقات خريطة المستقبل التى توافقت عليها القوى السياسية والدينية المختلفة، وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالاً بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية فى العملية الانتخابية، فى إطار التحرك نحو بناء نظام ديمقراطى حديث يحقق تطلعات الشعب المصرى ويلبى طموحاته.

وجددت الهيئة – فى بيان صادر اليوم الخميس - تقديرها للدور الذى قام به المراسلون الأجانب فى تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى، والذى يُمثل الخطوة الرئيسية فى مسار تنفيذ خريطة المستقبل.

وأكدت على اهتمامها بالتغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده من حراك سياسى ومجتمعى من أجل بناء نظام ديمقراطى حقيقى، يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق.

وجددت الهيئة على احترام المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر، طالما تم الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامى، فتقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمراً محظوراً قانوناً، ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التى نسعى إلى بنائها، حيث يكفل القانون المصرى هذه الحريات تماماً، ولا يعاقب على الفكر أو الرأى، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادى يشكل فعلاً يعاقب عليه قانون العقوبات المصرى، ويندرج ضمن الجرائم التى تهدد الأمن القومى للبلاد ومصلحتها العليا.

ونوه البيان أن القانون المصرى لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأى متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس على ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها، إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك فى ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة، أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة فى ضوء مبدأ شخصية العقوبة التى يعتد بها القانون المصرى، والذى يعنى أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها.

أكدت التزامها وترحيبها الكاملين باستمرار التواصل القائم بينها وبين المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم فى أداء مهامهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط