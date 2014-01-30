5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع...تاريخ جديد لبايرن ومانشستر
5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث واصل بايرن ميونيخ تحطيمه للأرقام القياسية بينما كتب مانشستر يونايتد نادي تاريخ جديد في عدد مرات الفوز علي أولد ترافورد.
2 – بعد تعيين كلارنس سيدورف مديرا فنيا، ميلان يفوز بمباراتين علي التوالي للمرة الأولي هذا الموسم.
6 – بسبب غيابه طويلا للإصابة، مهاجم شالكه هونتلار سجل ستة أهداف في تسعة أشهر كلها في مرمي فريق واحد...هامبورج.
20 – بهدفه في إفيان، جوميس مهاجم ليون أصبح هو اللاعب الوحيد الذي سجل في مرمي جميع فرق الدوري الفرنسي في تاريخه.
28 – بايرن ميونيخ يحقق رقما قياسيا في عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها خارج ملعبه.
1001 – مانشستر يونايتد يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتخطي الألف نقطة علي ارضه.