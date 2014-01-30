السفير السودانى يدين الحوداث الإرهابية فى مصر

استقبل مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد اليوم الخميس السفير السودانى بالقاهرة كمال حسن على الذى أكد إدانته للحوادث الإرهابية التى حدثت مؤخراً ضد شعب وحكومة مصر الشقيقة.

وأوضح السفير السودانى أنهم يرحبون بالتطورات السياسية الناجحة فى ظل استحقاقات خارطة الطريق، والتى من شأنها دعم استقرار مصر وسلامته، مؤكّدًا على الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط مصر والسودان حكومة وشعباً.

وفى ختام اللقاء أكد السفير زايد على الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات المصرية السودانية والتى تستند إلى العديد من العوامل والاعتبارات والمصالح المشتركة والتى لا يمكن تجاهلها.