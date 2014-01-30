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ما هو سر جمال KATE MOSS؟

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ما هو سر جمال KATE MOSS؟ ما هو سر جمال KATE MOSS؟

استعدّي لتضفي على رموشك إطلالة مدوّية مع لون أسود حادّ وحالك. فتركيبة هذه المسكرا الفائقة التركيز توفّر لوناً صارخاً وداكناً لرموش طويلة وكثيفة تفغر لها الأفواه.
تصميم من وحي الروك
تتميّز مسكرا  ScandalEyes Rockin’ Curves  من Rimmel بعبوّة ذات تصميم مزخرف ومبهر تماماً مستوحى من صيحة الروك في الثمانينيّات. فالمسكرا تأتي برأس ملوّن بالأحمر الفاقع والحادّ ومزيّن بطبعة الأفعى الجريئة والجذّابة التي يمكنك أن تشعري بملمسها فعلاً! أمّا اللون الأسود الحالك فيمنح لمسة أكثر دكناً من الروك مع تصميم جلد التمساح الأسود. والجدير ذكره أنّ المجموعة كاملة موسومة بشعار ScandalEyes الذي يكون رفيعاً أوّل الكلمة ويزداد عرضه تدريجيّاً، وتظهر أسفله راية كُتب عليها Rockin’ Curves بأسلوب فرقة روك. لم تكن المسكارا يوماً بهذا القدر من الروعة والعصريّة.
"كايت" تبهر الأنظار
لا أحد يمكنه تجسيد أسلوب فتاة الروك الجريء والأنيق مثل سفيرة Rimmel "كايت موس"، ممّا يجعلها الوجه المثالي لمسكرا ScandalEyes Rockin’ Curves. ففي الإعلان المطبوع المدوّي، تبرز "كايت" بإطلالة روك حقيقية مع شعر منفوش وشفاه منتفخة ورموش كثيفة وطويلة للغاية بأسلوب فتاة الروك وهي ترتدي جاكيتاً جلدياً رائعاً تكسوه المسامير التزيينية. إنّها تضفي على المظهر اللندني لمسة روك عصريّة بامتياز.
أترغبين في لفت الأنظار بدورك؟ لا تتردّدي إذاً. إحصلي على رموش تخطف الأنفاس بحجم صارخ وطول لا مثيل له، وذلك بتمريرة واحدة من مسكرا ScandalEyes Rockin’ Curves من Rimmel London.

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سيدتي