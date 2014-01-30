فرنسا تسلم البحرية المغربية السفينة الحربية العملاقة “محمد السادس”

سلمت شركة تصنيع السفن “دى سى أن أس” اليوم الخميس السفينة الحربية العملاقة التي أطلق عليها “محمد السادس” إلى المغرب ، وذلك في مراسم جرت بميناء برست الفرنسي بحضور الأمير مولاى رشيد شقيق العاهل المغربي ووزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان .

وتم بذلك نقل الملكية من الفرقاطة “محمد السادس” رسميا للبحرية المغربية في حفل أقيم بمقر محافظة برست ، لتصبح بذلك البحرية المغربية هى العميل الأول الذي يحصل على برنامج الفرقاطات الأوروبية المتعددة المهام، وهو الأكبر على مستوى أوروبا.

وقال وزير الدفاع الفرنسي – في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة – إن السفينة الحربية “محمد السادس” تعد الأولى من فئتها التي يتم تسليمها لدولة صديقة .. مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الرباط وباريس لاسيما في المجال الدفاعي .

وأشار لودريان في هذا الصدد إلى التزام المملكة المغربية ودعمها لفرنسا فيما يتعلق بجمهورية إفريقيا الوسطى .

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده حققت نتائج ممتازة فيما يتعلق بمبيعات معدات الدفاع خلال العام المنصرم 2013..موضحا أن الصادرات الفرنسية من الأسلحة سجلت زيادة بمقدار 30 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2012 .

وأضاف لودريان أن الصادرات الفرنسية من الأسلحة بلغت ما يقرب من 3ر6 مليار يورو ، وذلك بفضل العقود الضخمة الموقعة مع الشرق الأوسط .

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