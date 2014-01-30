أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرنسا تسلم البحرية المغربية السفينة الحربية العملاقة “محمد السادس”

Google+ Print
فرنسا تسلم البحرية المغربية السفينة الحربية العملاقة “محمد السادس” فرنسا تسلم البحرية المغربية السفينة الحربية العملاقة “محمد السادس”

سلمت شركة تصنيع السفن “دى سى أن أس” اليوم الخميس السفينة الحربية العملاقة التي أطلق عليها “محمد السادس” إلى المغرب ، وذلك في مراسم جرت بميناء برست الفرنسي بحضور الأمير مولاى رشيد شقيق العاهل المغربي ووزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان .

وتم بذلك نقل الملكية من الفرقاطة “محمد السادس” رسميا للبحرية المغربية في حفل أقيم بمقر محافظة برست ، لتصبح بذلك البحرية المغربية هى العميل الأول الذي يحصل على برنامج الفرقاطات الأوروبية المتعددة المهام، وهو الأكبر على مستوى أوروبا.

وقال وزير الدفاع الفرنسي – في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة – إن السفينة الحربية “محمد السادس” تعد الأولى من فئتها التي يتم تسليمها لدولة صديقة .. مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الرباط وباريس لاسيما في المجال الدفاعي .

وأشار لودريان في هذا الصدد إلى التزام المملكة المغربية ودعمها لفرنسا فيما يتعلق بجمهورية إفريقيا الوسطى .

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده حققت نتائج ممتازة فيما يتعلق بمبيعات معدات الدفاع خلال العام المنصرم 2013..موضحا أن الصادرات الفرنسية من الأسلحة سجلت زيادة بمقدار 30 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2012 .

وأضاف لودريان أن الصادرات الفرنسية من الأسلحة بلغت ما يقرب من 3ر6 مليار يورو ، وذلك بفضل العقود الضخمة الموقعة مع الشرق الأوسط .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا