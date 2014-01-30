مدرب أوروجواي: لا يوجد مجموعة سهلة في المونديال

مونتفيديو(إفي): أكد أوسكار واشنطن تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي اليوم أن هدف فريقه في كأس العالم 2014 ، هو اجتياز الدور الأول بالبطولة، وأن مجموعة "السماوي" صعبة ولكنها ليست مجموعة الموت كما يصفها الكثيرون.

وتلعب أوروجواي في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من كوستاريكا وإنجلترا وإيطاليا.

وأوضح مونتفيديو في تصريحات صحفية قائلا "من الدرامي وصفها بمجموعة الموت".

وأضاف "أنها مجموعة صعبة، ولكن لا أعرف أي مجموعة تعتبر سهلة بالنسبة لنا، فحتى مجموعة الأرجنتين التي يراها الكثيرون سهلة، صعبة بالنسبة لأوروجواي".

وقال تاباريز أنه يعتبر كوستاريكا منافسا قويا له في المجموعة، وأن إيطاليا وإنجلترا هما الأفضل دون شك.

وأردف "في حالة تحقيق ما نريد (التأهل للدور الثاني)، ستكون هذه الخطوة دفعة ثقة لنا في البطولة".

وأعرب المدرب الأوروجوائي عن سعادته بالأداء الذي يقدمه مواطنه لويس سواريز مع ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلا أنه يمر بفترة رائعة.