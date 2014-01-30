اجتماع طارئ للزمالك لتحديد مصير شيكابالا ' الغاضب '

يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا لحسم مصير لاعب الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تواجد شيكابالا في نادي الزمالك اليوم منذ الساعة السادسة، وكان صوته مرتفعا حادا وغاضبا في مناقشاته مع أعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدوا معه.

ثم دخل الجميع في غرفة الاجتماعات لحل الأزمة المعلقة..

شيكابالا يرغب في الرحيل، وقد توصل لاتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي للانتقال، شرط أن تكون الصفقة انتقال حر.

ولذلك اجتمع شيكابالا مع إدارة الزمالك مساء يوم الأربعاء، في محاولة لإقناع النادي لتركه مقابل الاستغناء عن مستحقاته المتأخرة.

بحسب اللاعب، فإنه لا يرغب في استخدام حقه ليفسخ تعاقده مع الزمالك كون لديه مستحقات متأخرة.. وذلك حتى يرحل بشكل جيد.

الزمالك من جانبه وافق مساء الأربعاء على رحيل اللاعب، ثم تراجع صباح الخميس بسبب خوفقه من التعرض لقضية "إهدار مال عام".

ويأمل شيكابالا في التوصل لحل سريع، كون أخر موعد للقيد في أوروبا مساء غد الجمعة.