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ضبط 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف بقنا‎

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ضبط 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف بقنا‎ ضبط 4 من أعضاء الإخوان بتهمة التحريض على العنف بقنا‎

صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت القبض على 4 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر ، وتوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة.

تلقى اللواء محمد كمال, مدير أمن قنا إخطاراً من الرائد خالد حجازي, رئيس مباحث أبو تشت ، بإلقاء القبض على أحمد حامد عبدالله ، مقيم بقرية بلاد المال ،و رجب عبداللطيف ،و محمد حسين ، مقيمان بقرية سمهود ، وخالد سيد عبدالله ، مقيم بقرية السليمات ، الصادر ضدهم قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة فتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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