بالفيديو .. هدف رائع وضغط ناجح أبرز ما قدمه ' خليفة صلاح ' أمام الأهلي

رشح شريف حبيب رئيس مجلس إدارة المقاولون اللاعب محمد فاروق ليخلف زميله السابق محمد صلاح المنضم إلى تشيلسي في بازل بعد طلب مسؤولي الأخير ترشيح خليفة له.. وهو ما وضع الأعين على اللاعب صاحب الـ24 عاما.

صلاح تألق وزخ أموالا غزيرة في خزائن المقاولون العرب، بسبب نجاحه مع بازل الذي تطور إلى انضمامه للعملاق تشيلسي.

أما عن فاروق، فقد تميز في مباراة الأهلي وقاد فريقه للفوز وكان سببا رئيسيا في إسقاط الشياطين.

نجح فاروق في تسجيل الهدف الأول ببراعة بعد استلام ومراوغة داخل منطقة جزاء الأهلي، ثم صنع بينية رائعة لمحمد سالم بعد ضغط ناجح، كاد يصنع الهدف الثاني لولا تألق شريف إكرامي.

وامتاز خليفة صلاح بالمهارة الفردية في التحكم بالكرة بكلتا قدميه.

وأيضا في الهدف الثاني للمقاولون الذي جاء من ركلة جزاء، نجح في الضغط على سيد معوض الذي مرر تمريرة بطيئة لوائل جمعة قطعها محمد سالم. (شاهد من هنا)

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