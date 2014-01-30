الفيفا يمنح الإسماعيلي 30 يوما للتصالح بشأن أنطوي

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية نادي دريمز الغاني في الحصول على 150 ألف دولار قيمة صفقة انتقال جون أنطوي إلى الدراويش.

الإسماعيلي أعلن أن أنطوي انضم للفريق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع دريمرز.

لكن بعد فترة اكتشف الإسماعيلي أن اللاعب مديون للنادي الغاني، وهو ما أثار مشكلة في عقده.

وتقدم نادي دريمرز للمحكمة الرياضية بأوراق تؤكد أن اللاعب كان على ذمته وقت التوقيع للدراويش.

وفى الوقت نفسه، قرر القاضي تغريم الإسماعيلي 11 ألف دولار و500 دولار مصاريف الدعوى التى أقامها النادي الغاني.

ومنحت الفيفا الإسماعيلي فرصة 30 يوم للتصالح مع نادي دريمز حتى لا تتصاعد العقوبات.