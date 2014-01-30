أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأهلي يتلقى أول هزيمة له بالدوري 1/2 أمام المقاولون العرب

Google+ Print
الأهلي يتلقى أول هزيمة له بالدوري 1/2 أمام المقاولون العرب الأهلي يتلقى أول هزيمة له بالدوري 1/2 أمام المقاولون العرب

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول خسارة له هذا الموسم من مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم “الخميس” على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز .

تقدم المقاولون بهدف في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد فاروق، ثم تعادل الأهلي عبر مهاجمه الشاب عمرو جمال في الدقيقة 16 من نفس الشوط، قبل أن يحرز محمد عادل هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 12 من الشوط الثاني ، أكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد قائده وائل جمعة في الدقيقة 11 من الشوط الثاني .

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الأولى ، فيما توقف رصيد الأهلي عند 12 نقطة، ولكنه ظل في صدارة ترتيب المجموعة.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا