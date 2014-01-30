الأهلي يتلقى أول هزيمة له بالدوري 1/2 أمام المقاولون العرب

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول خسارة له هذا الموسم من مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم “الخميس” على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز .

تقدم المقاولون بهدف في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد فاروق، ثم تعادل الأهلي عبر مهاجمه الشاب عمرو جمال في الدقيقة 16 من نفس الشوط، قبل أن يحرز محمد عادل هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 12 من الشوط الثاني ، أكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد قائده وائل جمعة في الدقيقة 11 من الشوط الثاني .

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الأولى ، فيما توقف رصيد الأهلي عند 12 نقطة، ولكنه ظل في صدارة ترتيب المجموعة.

أ.ش.أ