إقلاع ثانى رحلات الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان

(أ. ش.أ)

أقلعت اليوم الخميس الرحلة الثانية لخط الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان بعد نجاح الرحلة الأولى، التى انطلقت الاثنين الماضى، كما استقبل مطار أسوان اليوم رحلة طيران قادمة من مطار جدة على متنها 33 من العمالة المصرية.

وقال مصدر مسئول بمطار أسوان الدولى إن انطلاق الرحلة الثانية للطيران من مطار أسوان فى طريق عودتها إلى مطار جدة على متنها 129 معتمرا مصريا، يأتى فى الوقت الذى قررت فيه الحكومتان المصرية والسعودية تشغيل رحلات طيران مباشرة من السعودية إلى مدينة أسوان جنوب مصر والعكس والتى تقرر تسيرها يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع فى إطار دعم العلاقات المصرية السعودية فى مجال السياحة والتجارة.

وأضاف أنه يتم ذلك لخدمة المعتمرين والعمالة المصرية بالسعودية فضلا إلى المساهمة فى جذب السياحة السعودية إلى المناطق السياحية بأسوان.