أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إقلاع ثانى رحلات الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان

Google+ Print
إقلاع ثانى رحلات الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان إقلاع ثانى رحلات الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان

(أ. ش.أ)

أقلعت اليوم الخميس الرحلة الثانية لخط الطيران المنتظم بين مطارى جدة وأسوان بعد نجاح الرحلة الأولى، التى انطلقت الاثنين الماضى، كما استقبل مطار أسوان اليوم رحلة طيران قادمة من مطار جدة على متنها 33 من العمالة المصرية.

وقال مصدر مسئول بمطار أسوان الدولى إن انطلاق الرحلة الثانية للطيران من مطار أسوان فى طريق عودتها إلى مطار جدة على متنها 129 معتمرا مصريا، يأتى فى الوقت الذى قررت فيه الحكومتان المصرية والسعودية تشغيل رحلات طيران مباشرة من إلى مدينة أسوان جنوب والعكس والتى تقرر تسيرها يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع فى إطار دعم العلاقات المصرية السعودية فى مجال السياحة والتجارة.

وأضاف أنه يتم ذلك لخدمة المعتمرين والعمالة المصرية بالسعودية فضلا إلى المساهمة فى جذب السياحة السعودية إلى المناطق السياحية بأسوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط