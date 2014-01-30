أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الدفاع الإسرائيلى يتطاول: مصر لن تشهد استقراراً ولا ديمقراطية

Google+ Print
وزير الدفاع الإسرائيلى يتطاول: مصر لن تشهد استقراراً ولا ديمقراطية وزير الدفاع الإسرائيلى يتطاول: مصر لن تشهد استقراراً ولا ديمقراطية

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون العالم العربى بشكل عام ومصر بشكل خاص، قائلا إنه لن يرى الديمقراطية فى العالم العربى أبداً، رغم المحاولات التى تجرى من أجل إرسائها"، موضحا أن الوضع فى الشرق الأوسط معقد للغاية وعديم الاستقرار.

وأضاف"يعلون" خلال المحادثات التى أجراها مساء اليوم مع نظيرته الألمانية "أورسولا بون در لين"، أنه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنه لا توجد دولة تحيط بإسرائيل تتمتع بالنظام الديمقراطى، ولن يرى ذلك أبداً فى العالم العربى، قائلا: "لنا تجارب مع أنظمة كثيرة مثل التى أجريت بها انتخابات وصعد الإخوان إلى الحكم"، مضيفا أن المصريين أدركوا أنه لن يكون هناك نظام ديمقراطى والوضع لن يتغير لذلك يلجأون دوما إلى الشارع، وكذلك الوضع فى سوريا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه قال أيضا خلال المحادثات إن التعاون بين تل أبيب وبرلين مستمر أبد الدهر، وهناك تعاون عسكرى لن تتخلى عنه إسرائيل أبداً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط