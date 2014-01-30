وزير الدفاع الإسرائيلى يتطاول: مصر لن تشهد استقراراً ولا ديمقراطية

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون العالم العربى بشكل عام ومصر بشكل خاص، قائلا إنه لن يرى الديمقراطية فى العالم العربى أبداً، رغم المحاولات التى تجرى من أجل إرسائها"، موضحا أن الوضع فى الشرق الأوسط معقد للغاية وعديم الاستقرار.

وأضاف"يعلون" خلال المحادثات التى أجراها مساء اليوم مع نظيرته الألمانية "أورسولا بون در لين"، أنه يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنه لا توجد دولة تحيط بإسرائيل تتمتع بالنظام الديمقراطى، ولن يرى ذلك أبداً فى العالم العربى، قائلا: "لنا تجارب مع أنظمة كثيرة مثل مصر التى أجريت بها انتخابات وصعد الإخوان إلى الحكم"، مضيفا أن المصريين أدركوا أنه لن يكون هناك نظام ديمقراطى والوضع لن يتغير لذلك يلجأون دوما إلى الشارع، وكذلك الوضع فى سوريا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه قال أيضا خلال المحادثات إن التعاون بين تل أبيب وبرلين مستمر أبد الدهر، وهناك تعاون عسكرى لن تتخلى عنه إسرائيل أبداً.