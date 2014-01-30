"اليوم السابع": انفراد.. الداخلية ترصد تجهيز الإخوان "طائرات مفخخة"

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غدًا، بكواليس كشف مخطط جماعة الإخوان لتجهيز طائرات مفخخة لاستهداف أهداف ومنشآت حيوية، وذلك بعد تطوير الطائرة الصغيرة التى ظهرت خلال اعتصام رابعة، لتصوير الاعتصام، من قبل طلاب كليات الهندسة المنتمين للجماعة الإرهابية.

وتحت عنوان "الأباتشى تقود معركة القصاص فى سيناء"، يرصد "اليوم السابع" العمليات العسكرية التى تجريها القوات المسلحة فى سيناء ضد البؤر الإرهابية.

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