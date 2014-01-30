حبس 6 طالبات بالأزهر سنة و6 أشهر مع الشغل بتهمة التجمهر وإئتلاف الممتلكات

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار احمد مجدي غيابيا بحبس ٦ طالبات بجامعه الأزهر سنه مع الشغل ستة أشهر مع النفاذ عن تهمة التجمهر وستة أشهر وكفالة ٥٠٠ جنية علي تهمة الإتلاف

والطالبات الصادر بحقهن الحكم هو -الطالبة سمية رمضان عمر رابعة تفسير كلية الدراسات الاسلامية و ابنه البرلمانى السابق رمضان عمر، -الطالبةجهاد ابو السعود عبدالعليم اولى عربى ، الطالبة إسراء جمال رياض اولى شريعة و قانون ،-الطالبة فاطمة الزهراء سيد محمد السيد الفرقة الاولى شريعة اسلامية ، الطالبة فريال محمد احمد الفرقة الاولى عربى، -الطالبة هدى عصام محمد الفرقة التالتة تفسير

> الجدير بالذكر الي ان جميع الفتيات غير محبوسين عدا الطالبة سمية رمضان عمر .