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أشرف العربى: خطة عمل لوزارة التعاون الدولي خلال أيام

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أشرف العربى: خطة عمل لوزارة التعاون الدولي خلال أيام أشرف العربى: خطة عمل لوزارة التعاون الدولي خلال أيام

أشرف العربي وزير التخطيط

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه سيتم خلال الايام المقبلة ، وضع ورسم خطة العمل لملفات التعاون الدولي .. موضحا أنه سيتم التنسيق وتسلم ملفات الوزارة من الدكتور زيادة بهاء الدين وزير التعاون الدولي السابق.

وأكد العربي ـ في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – أنه كان على علم بملفات التعاون الدولي نظر لطرح جميع الموضوعات والقضايا للمناقشة من خلال المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن عزم على استكمال خارطة الطريق وتوفير المناخ الديمقراطي وتحقيق النمو الاقتصادي .

وأصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف أشرف العربي بمهام وزارة التعاون الدولى بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط ، عقب استقالة بهاء الدين .

يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام1992، ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها عام 1997، بينما حصل على الدكتوراة من جامعة ولاية كانساس الأمريكية، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد بالجامعة .

وعين العربي بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتمت الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتي عام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط وكمشرف عام على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية 2011 .

وانتقل بعد ذلك للكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط حتى تكليفه كوزير للتخطيط والتعاون الدولى فى حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من 2/8/2012 ثم تكليفة بعد ذلك كوزير للتخطيط فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2013.
> أ ش أ

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