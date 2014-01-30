بالفيديو .. ذئاب المقاولون تفترس الأهلي

أذاق المقاولون العرب فريق الأهلي مرارة الهزيمة بالفوز بهدفين مقابل هدف خلال مواجهة الجولة السادسة للمجموعة الأولى بالدوري الممتاز يوم الخميس على ملعب الجبل الأخضر.

وألحق المقاولون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري الممتاز بفضل تألق لاعبيه الشباب، في حين غاب عن الشياطين اللاعب الذي يصنع الفارق.

افتتح محمد فاروق التسجيل في الدقيقة الرابعة، وتعادل عمرو جمال في الدقيقة 16.

وسجل محمد عادل هدف المقاولون الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

الفوز يرفع رصيد المقاولون للنقطة 11 بالمركز الثالث، فيما يظل الأهلي متصدرا برصيد 12 نقطة.

وبات المقاولون العرب هو الفريق الذي لم يهزم في المجموعة بجانب الاتحاد السكندري.

خطورة مبكرة

بدأ المقاولون المباراة ضاغطا بمعنويات مرتفعة، وباغت الأهلي بهدف مبكر عن طريق نجمه محمد فاروق.

إذ تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء راوغ أحمد نبيل مانجا وسدد بيساره في شباك شريف إكرامي معلنا الأول. (شاهد الهدف)

بعده بدقيقة تألق إكرامي في انفراد تام بمرماه لمحمد سالم وحرم المقاولون من هدف ثاني. (شاهد الفرصة)

ونجح عمرو جمال أبرز لاعبي الأهلي في تسجيل الهدف الأول والتعادل بعد تمريرة من عبد الله السعيد بجوار نقطة الجزاء، راوغ بيمينه وسدد بيساره أرضية في شباك محمد العقباوي حارس المرمى. (شاهد الهدف)

إصابتان

الأهلي تعرض لصدمة مبكرة بعد نصف ساعة، إذ فقد صبري رحيل وأحمد فتحي ظهيريه بسبب إصابة عضلية.

واشترك سيد معوض وسعد سمير بدلا من الثنائي ليكملا المباراة. (شاهد إصابة اللاعبين)

وشهدت المباراة طرد لوائل جمعة بعد عرقلة محمد سالم المنفرد، في كرة يشتبه أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء.

ولكن محمود البنا حكم المباراة احتسبها ركلة جزاء، تقدم لها محمد عادل وأسكنها الشباك. (شاهد اللعبة والهدف)

وحاول الأهلي إدراك التعادل، ولكن دفاع منظم من المقاولون العرب نجح في منع الأحمر من مراده.

وجاءت أخطر فرص الأهلي في الشوط الثاني عن طريق عمرو جمال بعد متابعة لركنية عبد الله السعيد، حولها بركبته في المرمى ولكن العقباوي يصدها ويحافظ على النقاط الثلاثة للمقاولون. (شاهد الفرصة)