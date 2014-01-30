حين تتألق النجمات بثياب Vintage

إنّ الإعجاب بثياب واكسسوارات الفنتج Vintage (القديمة) يُشبه تماماً حنين الكثيرين إلى موسيقى أيّام زمان، وسينما أيّام زمان، وأسلوب حياة أيام زمان. وقد صارت هذه الموضة أكثر سخونة، بعد أن تبنّاها كثيرٌ من النجمات اللاتي اعتمدن أسلوب البوهو الستينيّ أو سحر هوليوود الأربعينيّ والخمسينيّ وأيضاً مرح وخفّة دم الأسلوب السبعينيّ. فقد فاجأتSally Hawkins جمهورها بفستان سهرة فنتج يعود إلى الستينات، وكانت متألقة وهي تطأ السجادة الحمراء في حفلة توزيع Golden Globes Awards ببذلتها التي اشترتها من إحدى محلات الفنتج. وفعلت النجمة Emma Thompson الشيء نفسه، فظهرت في نفس الحفلة بفستان فنتج باللونين الأسود والذهبي. أما النجمة Emilia Fox فقد سبقتهما في هذا التوجه وأطلّت في حفلة توزيع جوائز البافتا البريطانية بفستان ورديّ قصير، يذكّرنا بسحر أيقونات هوليوود في الخمسينات، ثم عادت لتظهر في نفس الحفلة بفستان سهرة فنتج طويل يعود إلى مرحلة السبعينات. ويمكن أن نتوقّف أيضاً عند النجمة Dita Von Teese التي انحازت إلى ثياب الفنتج الستينية وأسلوب الروك آند رول. أمّا النجمة Sarah Jessica Parker فهي الأكثر حباً بهذه الموضة، بعد أن ظهرت في أكثر من طلّة، اختارت في إحداها فستان فنتج حريريّاً منقوشاً يعود إلى مرحلة السبعينات، فيما جمعت في طلة أخرى بين فستان سهرة فنتج باللون الذهبيّ مع جاكيت أسود بخطوط معاصرة؛ هذا بالإضافة إلى تبنيها كثيراً من طلات الكاجول التي تعتمد على ثياب واكسسوارات الفنتج.

نقدّم لك مجموعة من ثياب الفنتج كما ظهرت بها النجمات في مناسبات مختلفة..فما رأيك أنت بهذه الموضة؟ وهل تجدين لها هوى في نفسك؟

وصايا في لبس Vintage

• يمكن الحصول على ثياب الفنتج من دولاب ثياب الأمهات والجدات، كما توجد أيضاً أسواق خاصّة بهذا النوع من الملابس في كثير من عواصم العالم مثل لندن وباريس.

• لا تلبسي ثياب واكسسوارات الفنتج من الرأس إلى القدم، وإلا كنت كمن هي ذاهبة إلى حفلة تنكرية.

• لا تأخذي الأمور بشكل جدي تماماً، ولا تعتمدي طلات الفنتج في كلّ مشاويرك، بل تعاملي مع هذه الموضة بروح المرح والطرافة.

• لا تلبسي ثياب الفنتج القديمة جداً وغير المقبولة، مثل ثياب الديسكو السبعينية التي ستبدو نشازاً في وقتنا الحالي، بل اذهبي نحو الخطوط العقلانية.

• يمكن أن تغيّري قليلاً في ثياب الفنتج قبل لبسها، مثل رفع لبادات الكتف الضخمة أو تغيير الأزرار وهكذا.

• اجمعي بين الفنتج والحديث في طلّة واحدة.

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