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نقابة "القطاع الخاص" تقيم دعوى قضائية ضد تأخر إقرار الحد الأدنى

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نقابة "القطاع الخاص" تقيم دعوى قضائية ضد تأخر إقرار الحد الأدنى نقابة "القطاع الخاص" تقيم دعوى قضائية ضد تأخر إقرار الحد الأدنى

أقام شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، لإلزامها بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص أسوة بقرار وضع 1200 جنيه حد أدنى للعاملين فى القطاع العام.

وأضاف خليفة فى تصريحات صحفية اليوم أنه قرر إقامة الدعوى القضائية عقب تأخر المجلس القومى للأجور المنوط به وضع قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص والذى يترأسه وزير التخطيط عن تحديد القيمة حتى الآن، وذلك على الرغم من تعهد بإصدار القرار قبل نهاية شهر يناير الحالى.

وأوضح خليفة أن هناك الكثير من الدعوات لتظاهر العاملين فى القطاع الخاص، ومطالب أخرى بالإضراب عن العمل بسبب تجاهل الحكومة لهم وعدم خروج أى مسئول منها يوضح أسباب تأخر اقرار قيمة الحد الأدنى، موضحا أن يسعى جاهدا لتهدئة العمال وإقناعهم بأن الحل القانونى أفضل بكثير من الإضرابات، خاصة وأن البلد لا تتحمل المزيد من الاحتجاجات وتعطيل الإنتاج.

وطالب خليفة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالتدخل لحل هذه الأزمة خاصة وأن عدد العاملين فى القطاع الخاص يتجاوز ال20 مليون عامل.

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مصر 365

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