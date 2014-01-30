أخبار عاجلة

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء حفل "إعلاميون من أجل مصر" بحضور "الإبراشى" و"الغندور"

Google+ Print
بدء حفل "إعلاميون من أجل مصر" بحضور "الإبراشى" و"الغندور" بدء حفل "إعلاميون من أجل مصر" بحضور "الإبراشى" و"الغندور"

بدأ منذ قليل، حفل تكريم حركة إعلاميون من أجل ، لعدد من الإعلاميين الذين حققوا نجاحًا وتميزًا فى عام 2013 بمقر نقابة الصحفيين، بحضور، الإعلامى وائل الإبراشى عن برنامجه العاشرة مساء، وخالد الغندور وأمانى الخياط، ولمياء فهمى عبد الحميد وبشير حسن.

ومن بين المكرمين الإعلامى معتز الدمرداش عن برنامجه مصر الجديدة والإعلامية أمانى الخياط كأفضل برنامج صباحى والكاتب الصحفى عادل حمودة كأفضل برنامج سياسى والإعلامى ألبرت شفيق لما حققته "on tv" فى عام 2013 من تغطية إخبارية.

وأيضًا سيتم تكريم الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد كأفضل برنامج اجتماعى والصحفى جابر القرموطى كأفضل برنامج عن الصحافة وأيضًا تكريم بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور وخالد الغندور عن برنامجه الرياضى فى دريم والإعلامى طونى خليفة عن برنامجه أجرأ الكلام على قناة القاهرة والناس، ويشارك فى عملية التكريم مؤسسة عصمت يحيى للثقافة والفنون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط