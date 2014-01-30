بدء حفل "إعلاميون من أجل مصر" بحضور "الإبراشى" و"الغندور"

بدأ منذ قليل، حفل تكريم حركة إعلاميون من أجل مصر، لعدد من الإعلاميين الذين حققوا نجاحًا وتميزًا فى عام 2013 بمقر نقابة الصحفيين، بحضور، الإعلامى وائل الإبراشى عن برنامجه العاشرة مساء، وخالد الغندور وأمانى الخياط، ولمياء فهمى عبد الحميد وبشير حسن.

ومن بين المكرمين الإعلامى معتز الدمرداش عن برنامجه مصر الجديدة والإعلامية أمانى الخياط كأفضل برنامج صباحى والكاتب الصحفى عادل حمودة كأفضل برنامج سياسى والإعلامى ألبرت شفيق لما حققته "on tv" فى عام 2013 من تغطية إخبارية.

وأيضًا سيتم تكريم الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد كأفضل برنامج اجتماعى والصحفى جابر القرموطى كأفضل برنامج عن الصحافة وأيضًا تكريم بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور وخالد الغندور عن برنامجه الرياضى فى دريم والإعلامى طونى خليفة عن برنامجه أجرأ الكلام على قناة القاهرة والناس، ويشارك فى عملية التكريم مؤسسة عصمت يحيى للثقافة والفنون.