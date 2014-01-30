بالصور..وزير التعليم يكرم العاملين المثاليين والمحالين للمعاش

كرم الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، العاملين المثاليين بديوان عام الوزارة والمحالين إلى المعاش والفائزين فى المسابقة الثقافية التى تجريها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة، بحضور الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى، وهاشم الطيبى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم الوزير، الشكر للمكرمين مؤكداً استحقاقهم أكثر مما تم تكريمهم به، ووجه التحية للفئة البحثية الفائزة فى المسابقة الثقافية لتفوقهم وتميزهم ، وأعرب عن سعادته لوجوده فى هذا التكريم.

ووجه هاشم الطيبى الشكر للوزير والحضور واستعرض نبذة عن العمل النقابى الذى تسعى إليه اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وشمل الحفل تكريم ثلاث فئات منهم30 من العاملين المثاليين بديوان الوزارة والمشتركين بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، موزعين على معظم قطاعات الوزارة، وهم من المشهود لهم بحسن الخلق والانضباط الوظيفى من قبل رؤسائهم، كما شمل تكريم 15 من المحالين على المعاش فى شهر يناير 2014، تقديراً لما بذلوه من جهد فى خدمة العملية التعليمية طوال فترة خدمتهم، كما شمل التكريم الفائزين الخمس فى المسابقة الثقافية التى تجريها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة.

> ووزع أبو النصر الجوائز على الفائزين، والتى شملت شهادات تقدير وميداليات تذكارية، وجوائز مالية.