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ميدو: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري

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ميدو: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري ميدو: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الزمالك أن الأهلي هو الأقرب للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم نظرا للاستقرار الذي يتمتع به الفريق الأحمر.

وقال ميدو لإذاعة الشباب والرياضة "الأهلي هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري هذا العام، هو صاحب الحظوظ الأكبر والفريق الأقوى".

وأضاف "أنا في الزمالك مازلت أحاول بناء فريق جديد وأحاول تطبيق فلسفتي ولكن الفريق المستقر الذي فاز ببطولة إفريقيا ومعه مدرب منذ فترة هو الأهلي لذلك هو صاحب الحظوظ الأكبر".

وكان ميدو قد تولى مسؤولية تدريب الزمالك وقاده للفوز في أولى مبارياته على المنيا يوم الأربعاء بهدف نظيف.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته الثانية خلف أندية بتروجت والإسماعيلي والقناة.

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