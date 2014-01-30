10 ملايين لشيرين في عشرة أيام

حقّق ألبوم "أنا كتير" للفنانة شيرين رقماً قياسياً في عدد مرات المشاهدة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تخطّت 10 مليون مشاهدة في فترة قصيرة لم تتجاوز العشرة ايام .

ويأتي هذا الرقم القياسي كظاهرة فريدة في صناعة الموسيقى والغناء خاصة أن نجوم ريكوردز - الجهة المنتجة للألبوم – قررت تحميل أغاني الألبوم على يوتيوب، و لم تبدأ بعد بتصوير أي فيديو كليب لأي من الأغاني، الامر الذي يعكس نجاح الالبوم وسط المنافسة القوية للمطربين الذين يقومون بطرح ألبوماتهم مع بداية العام الجديد 2014

وقد علق القائمون على نجوم ريكوردز بأن هذة الطفرة في نسبة المشاهدة كانت متوقعه نظراً لتمتع شيرين بشعبية عالية بين جميع الفئات العمرية فى جميع أنحاء الوطن العربي.

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