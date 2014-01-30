أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

10 ملايين لشيرين في عشرة أيام

Google+ Print
10 ملايين لشيرين في عشرة أيام 10 ملايين لشيرين في عشرة أيام

حقّق ألبوم "أنا كتير" للفنانة رقماً قياسياً في عدد مرات المشاهدة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي تخطّت 10 مليون مشاهدة في فترة قصيرة لم تتجاوز العشرة ايام .
ويأتي هذا الرقم القياسي كظاهرة فريدة في صناعة الموسيقى والغناء خاصة أن نجوم ريكوردز - الجهة المنتجة للألبوم – قررت تحميل أغاني الألبوم على يوتيوب، و لم تبدأ بعد بتصوير أي كليب لأي من الأغاني، الامر الذي يعكس نجاح الالبوم وسط المنافسة القوية للمطربين الذين يقومون بطرح ألبوماتهم مع بداية العام الجديد 2014
وقد علق القائمون على نجوم ريكوردز بأن هذة الطفرة في نسبة المشاهدة كانت متوقعه نظراً لتمتع شيرين بشعبية عالية بين جميع الفئات العمرية فى جميع أنحاء الوطن العربي.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل