محمود الترابي مشارك The Voice مجوّد قرآن في الأصل

اهتمت المواقع المغربية والصحف المحليّة بالتألق الذي حققه المغربي محمود الترابي في برنامج The Voice حيث حظي بإعجاب كبير من المدربين، بل وأن شيرين عضّت يديها حسرة على اكتمال فريقها وعدم حظوتها باستقطاب صوت مميز مثل صوت محمود، الذي اختار أن يكون ضمن فريق صابر الرباعي.

و ذكرت بعض المواقع أن محمود سبق أن شارك في مسابقات لتجويد القرآن الكريم .

و رجحت أن يكون من عائلة المقرئ الشيخ المغربي محمد الترابي.

و في اتصال "سيدتي نت" مع الشيخ الترابي أكد فعلاً أنه ابنه ووعدنا بلقاء مفصل للحديث عن مسار ابنه بين التجويد و الطرب.

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