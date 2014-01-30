إيناس الدغيدي تستعد لبرنامجها الرمضاني الجديد

تستعد المخرجة المثيرة للجدل ايناس الدغيدي للتحضير لبرنامج تلفزيوني جديد خاص برمضان، وقد قالت في دردشة مع

"سيدتي نت" إنها لا تعرف حتى الآن ما هو مضمون البرنامج.

الدغيدي التي لا تعرف حتى الآن اسم المحطة التي سوف تعرض برنامجها قالت" عادة لا اتفق بشكل مسبق مع اي محطة لعرض برامجي، بل أفضّل تصويرها بالطريقة التي تناسبني ومن ثم أقوم ببيعها لمحطات التلفزة، وهذا ما حصل معي في العام الماضي عندما بعت برنامجي لمحطة "روتانا". لا انكر انني اعاني قليلاً من عناد محطات التلفزة قبل بيع برامجي ولكنها تباع في نهاية المطاف".

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