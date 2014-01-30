هل يقرر Obama ترحيل Bieber الى كندا؟

بعد إلقاء القبض مؤخراً على النجم Justin Bieber، أقدم عشرات آلاف الأمريكيين على توقيع عريضة تطالب بترحيله إلى كندا، وقد سلمت إلى البيت الأبيض لينظر فيها الرئيس الأمريكي Barack Obama.

وبذلك أصبحت قضية ترحيل Bieber المثير الدائم للمشاكل ، على جدول أعمال Obama والبيت الأبيض ، بعدما وقع أكثر من 100 ألف أمريكي خلال 6 أيام سئموا من مشاكله وأخطائه، على عريضة إلكترونية على موقع البيت الأبيض الرسمي تطالب بترحليه الى كندا، حسب ما ذكر موقع " huffingtonpost ".

وبدوره وعد البيت الأبيض بمراجعة العريضة اذا أن أي طلب يحمل 100 توقيع خلال 30 يوماً يصبح على جدول أعمال البيت الأبيض تلقائياً.

وذكر في العريضة أن Bieber شخص خطير يتعاطى المخدرات "وهو لا يهدد سلامتنا وحسب بل لديه تأثير رهيب على الشباب الأمريكيين ونريد أن يرحل عن مجتمعنا".

يذكر أن الشرطة كانت قد أفرجت مؤخراً عن Justin Bieber بكفالة 2500$ بعد أن احتجزته بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

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