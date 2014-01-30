صفاء سلطان في قفص الاتهام بسبب أصالة!

ما أن نشرت الفنّانة الأردنيّة السّورية صفاء سلطان صور كواليس الحلقة التي صوّرتها في برنامج "صولا" بموسمه الثّالث والذي تقدّمه أصالة، حتّى بدأت الاتهامات بالخيانة تنحدر عليها من كل حدب وصوب.

اليوم أي فنّان سوري يظهر مع أصالة هو خائن من وجهة المؤيّدين في سوريّا، أصالة المعروفة بمواقفها المؤيّدة للثّورة في سوريا والمعادية للنظام السوري بشدّة، أصبحت تضع من يظهر في برنامجها في قفص الاتّهام.

فقد أحبّت سلطان أن تشارك معجبيها صور الحلقة قبل العرض لتُفاجئ فيما بعد بكم التعليقات السلبيّة التي أتتها بسبب مشاركتها في برنامج "صولا"، فأحدهم كتب تعليقاً "ما الشيء الذي حصدته من ظهورك مع أصالة الخائنة؟"، وكتبت أخرى "كنّا نحبّك ونحترمك أمّا الآن فلا، لم نكن نتوقعّ منك قبولك الظهور مع أصالة!".

فيما جاء ردّ سلطان مهذّباً واستوعبت الجميع بالرّغم من الشّتائم التي وجّهت لها ولأصالة وقالت "أوّلاّ وأخيراً نحن فنّانين وهذا مجال عملنا مع احترامي الشديد لآراء الجميع ولكنّي لا أرضى إهانة احد على حسابي الخاص، مع كل الحب والعشق لحبيبتي سوريا".

وأضافت الفنانة الشّابة "كانت حلقة مميّزة جداً وأهليّة مع فنّانين أردنيّين، أتمنّى أن تعجب الجمهور، والأهم أن يحمي الله سوريا وشعبها وأنا متأكّدة من مكانتي بقلبوهم".

وشارك في الحلقة كل من صفاء سلطان والفنّان اللبنانيّ فارس كرم والفنّان الأردني عمر العبداللات والملحّن اللبناني سليم سلامة وبمشاركة الفنّانة الأردنية زين عوض، والفنّان الأردني نديم نور.

ويُعرض برنامج "صولا" على قناة "أو أس أن" أوّلاً ليعاد عرضه على قناة أبو ظبي فيما بعد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"