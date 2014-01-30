علامات دخول المرأة مرحلة الولادة

تتساءل كثير من الأمهات، وبخاصة اللائي يخضن أول تجربة حمل وولادة، عن علامات بارزة وواضحة تشير إلى موعد الولادة أو اقترابه، «سيدتي نت» قابلت الدكتورة شيرين أبو العز، اختصاصيَّة النساء والولادة بمجموعة مستوصفات سابا الطبيَّة، لنعرف متى بستوجب الذهاب إلى المستشفى للولادة؟

علامات الولادة

أوضحت الدكتورة أبو العز أنَّه من البدهي أن تختلف علامات الولادة وموعدها من سيدة لأخرى، حتى إنَّها تختلف من مولود لآخر، وهي:

- نزول قدر صغير من المخاط من المهبل، لونه يميل إلى الوردي قبل الولادة بساعات؛ أي قبل الشعور بآلام الولادة.

- أحياناً عند بعض السيدات يتم نزول السائل الأمينوسي، (السائل المحيط بالجنين)، من المهبل من دون أي آلام للولادة، وتشعر السيدة عندها بنزول سائل مائي ساخن، وعادة ما يكون شفاف اللون، أو مائلاً إلى البياض أحياناً، ففي هذه الحالة يجب التوجه فوراً إلى المستشفى؛ لأنَّ خروج هذا السائل يشير إلى موعد الولادة القريب جداً.

- من العلامات الثابتة أيضاً، أن بداية الشعور بآلام الولادة تكون عبارة عن ألم أسفل البطن تصاحبه آلام في الظهر، وزيادة الضغط والوزن أسفل الحوض.

- تتكرر التقلصات كل نصف ساعة، ومن ثم تقل المدَّة تدريجاً فتصبح كل ربع ساعة، ثم كل خمس دقائق، وتزيد شدَّة الألم كلما اقتربت الولادة.

- قد تشبه التقلصات في بدايتها أعراض الدورة الشهريَّة، وبعدها لابد من التوجه إلى المستشفى في أقرب وقت، فهنالك سيدات تطول عندهنَّ هذه الفترة التي يتوسع بها عنق الرحم، خاصة في الولادات الأولى، وسيدات لا يحتجن سوى إلى بضع سويعات منذ بداية المخاض وحتى الوضع.

- فرقي بين علامات الولادة، والآلام التي تعاني منها بعض السيدات في نهاية الشهر التاسع، حيث يشعرن بآلام أسفل البطن وتقلصات بالرحم تشبه آلام الولادة، لكنَّها سرعان ما تنتهي عند الراحة والاستلقاء، وهنا ننصح فقط بالتوجه إلى عيادة طبيبتها الخاصة للمراجعة.