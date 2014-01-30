رسميا - فالنسيا يضم سيدو كيتا على سبيل الإعارة

(إفي): ضم فريق فالنسيا الإسباني لاعب الوسط المالي سيدو كيتا على سبيل الإعارة لكي يلعب في صفوفه خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، مع وجود خيار ببقائه لموسم إضافي.

وأعلنت مصادر من نادي فالنسيا اليوم الخميس أن كيتا انضم إلى فالنسيا في صفقة انتقال حر قادما من ناديه داليان أربين الصيني، ومن المنتظر أن يخضع خلال الساعات المقبلة للكشف الطبي.

وكان كيتا قد وصل إلى فالنسيا اليوم ومن المنتظر أن ينضم على الفور إلى مران الفريق الذي يدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي.

يذكر أن كيتا (34 عاما)، هو أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 1999 وقد انضم إلى داليان أربين الصيني في 2012 قادما من برشلونة، كما دافع في السابق عن ألوان أوليمبيك مارسيليا ولوريان ولانس في فرنسا بجانب إشبيلية الإسباني.