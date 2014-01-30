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اتحاد طلاب المدارس يعلن التشكيل النهائى لـ5 لجان داخلية

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اتحاد طلاب المدارس يعلن التشكيل النهائى لـ5 لجان داخلية اتحاد طلاب المدارس يعلن التشكيل النهائى لـ5 لجان داخلية

انتهى اتحاد طلاب مدارس ، من تشكيل 5 لجان داخلية وهم "لجنة التعليم العام، ولجنة التعليم الفنى، ولجنة العلاقات العامة، واللجنة الإعلامية، والابتكار والبحث العلمى"، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى، بحضور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، وجميع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، وإبراهيم الشبكشى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس.

وأوضح الاتحاد خلال بيان أصدره، منذ قليل، أن أعضاء كافة اللجان والتى جاءت على النحو التالى: "لجنة التعليم العام الطالب عبد الرحمن مصطفى، رئيسا للجنة وأمجد يحيى نائبا، وخليل عبده، وعبد الله سليمان، وعبد الرحمن محمد أعضاء باللجنة".

ولجنة التعليم الفنى "الطالب إبراهيم عوض رئيسا للجنة وأية إبراهيم نائبا، وآلاء إبراهيم، وأمل هاشم، وعبد الماجد أحمد، ومحمد إسماعيل، ونرمين فتحى، كأعضاء باللجنة"، ولجنة العلاقات العامة "مصطفى مجدى رئيسا، ومنى سرور نائبا للرئيس وعمر الشرقاوى، وعدى عبد الحميد، ومحمد عصام، أعضاء".

أما اللجنة الإعلامية فضمت "الطالب محمد نشأت رئيسا للجنة، وإسراء أحمد، نائبا للرئيس، وأريج محمد، وحمود ضرغام، وأشرف نشأت، كأعضاء للجنة"، ولجنة الابتكار والبحث العلمى "بسمة السيد، رئيسا للجنة والزهراء ماهر نائبا، ودينا محمد، وأشرف محمد، وأحمد عادل، أعضاء للجنة".
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