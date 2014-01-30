تقارير: بورتو يسعى لضم لاعب وسط ريال مدريد

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن نادي بورتو البرتغالي يسعى لضم البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأشارت صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم إلى أن بورتو يحتاج للاعب وسط لكي يغطي النقص الذي سيعاني منه حال رحيل لاعبه البرازيلي فرناندو، الذي ترددت تكنهات حول إمكانية انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن كاسيميرو قدم أداء بارزا خلال الموسم الكروي الحالي حيث بات يطلق عليه اسم "دوناتو الجديد أو ماورو سيلفا"، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه لم يشارك بكثرة مع الملكي خلال الموسم الجاري حيث بلغت إجمالي مشاركاته في المباريات 379 دقيقة (حوالي 12.76% من إجمالي المباريات).

وتقول (أس) إن وجود لاعبين مثل تشابي ألونسو ولوكا مودريتش وأسيير إيارامندي، يشكل عقبة أمام مشاركة كاسيميرو كأساسي مع الملكي، لذا يفكر ريال مدريد في إعارة اللاعب إلى ناد آخر حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة أن هناك عدة أندية أخرى تفكر في الحصول على خدمات كاسيميرو من بينها ريال بيتيس ومالاجا في إسبانيا، وإنتر ميلانو الإيطالي.

يذكر أن كاسيميرو (21 عاما) كان قد انضم إلى فريق الناشئين بريال مدريد "كاستيا" على سبيل الإعارة في موسم 2012-2013 ، ولكن الريال قام بشرائه لمدة أربعة أعوام في يونيو/حزيران الماضي.